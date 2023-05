Acidente em Cambé: Motociclista cai após incidente na Avenida da Esperança

No início da noite desta segunda-feira (22/05), um acidente de trânsito na Avenida da Esperança, altura do Jardim São Paulo, em Cambé, chamou a atenção para a importância da manutenção preventiva dos veículos. Por volta das 18h15, uma motocicleta Kawasaki de cor verde transitava pela via quando uma parte do escapamento se soltou. Infelizmente, uma motociclista identificada como Débora Aline da Silva, de 33 anos, que seguia logo atrás conduzindo uma motocicleta Honda Biz, passou por cima do pedaço do escapamento, resultando na queda da moto.

Diante do ocorrido, os socorristas do Siate foram imediatamente acionados para prestar atendimento à vítima. Débora, que apresentava dores lombares, foi prontamente encaminhada à Santa Casa de Cambé, onde recebeu os cuidados médicos adequados. Até o momento, a gravidade dos ferimentos não foi divulgada.

O incidente serve como um lembrete contundente sobre a importância da manutenção regular e preventiva dos veículos. A soltura de peças durante a condução de um veículo pode ter consequências graves, colocando em risco a vida dos motoristas e passageiros.

É fundamental que os condutores estejam atentos à conservação e ao bom estado de seus veículos, realizando revisões periódicas e reparos necessários. Itens como escapamento, freios, pneus e suspensão devem ser checados regularmente para garantir a segurança no trânsito. Além disso, é essencial que os motoristas estejam atentos a qualquer sinal de desgaste ou soltura de peças durante a condução, tomando as devidas providências de reparo o mais rápido possível.

As autoridades de trânsito ressaltam a importância da conscientização e da responsabilidade dos condutores em relação à manutenção preventiva de seus veículos. Além de assegurar a segurança individual, essa atitude contribui para a segurança de todos os usuários das vias públicas.

É fundamental que casos como o ocorrido em Cambé sirvam como alerta para que os condutores estejam constantemente preocupados com a manutenção de seus veículos. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada por todos, e a prevenção de acidentes é um objetivo que deve ser buscado de forma incessante.

A conscientização sobre a importância da manutenção veicular deve ser disseminada por meio de campanhas educativas e da promoção de ações que incentivem a verificação regular dos veículos. Somente com a participação ativa de todos os envolvidos será possível construir um trânsito mais seguro e evitar tragédias como a ocorrida em Cambé.

É fundamental que os motoristas compreendam que a manutenção veicular não é apenas uma obrigação legal, mas sim um ato de responsabilidade e cuidado consigo mesmos e com os demais usuários das vias. A vida e a integridade física estão em jogo, e a prevenção de acidentes é a melhor forma

Fotos: DuarteNews