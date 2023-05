MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2023

Trabalhador de aplicativo rejeita CLT, diz pesquisa

Levantamento aponta que prestadores de serviços do Uber e do iFood dizem querer trabalhar para mais de uma plataforma. À espera de regulamentação prometida pelo governo do PT, sobre o trabalho por aplicativos, um desafio que tem gerado impasses em todo o mundo, motoristas e entregadores pleiteiam mais garantias de proteção social, porém que não comprometam a autonomia que o trabalho mediado por plataformas proporciona. Três a cada quatro trabalhadores preferem o modelo atual a um emprego com vínculo CLT. Por outro lado, sete em cada dez contribuiriam para a Previdência caso as empresas empregadoras automatizassem o processo. O Brasil tem hoje cerca de 1,7 milhão de motoristas e entregadores por aplicativo, segundo dados do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Segundo o levantamento, 89% aprovam novos direitos, desde que não percam a flexibilidade e possam, por exemplo, continuar a atuar em múltiplas plataformas ao mesmo tempo e escolher quais horários fazer e quais viagens aceitar. “Esse tipo de trabalho é um trabalho muito diferente do emprego convencional e é muito elástico no tempo e no espaço. A pessoa trabalha no horário que quer, trabalha para duas, três, quatro plataformas ao mesmo tempo”, disse o economista José Pastore, professor da FEA-USP.Hoje, segundo a pesquisa, 30% dos motoristas e entregadores de aplicativo contribuem com a Previdência por meio de outras ocupações de trabalho e 25% dizem realizar a contribuição como profissional autônomo, em modelos como o MEI (Microempreendedor Individual). (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

‘O BB não atua em mudanças bruscas de rota’

Com contas piores, governo bloqueia R$ 1,7 bilhão

Rivais ideológicos, PL e PSOL têm em comum a maior rejeição à regra

147 deputados confirmam que vão votar a favor do arcabouço

‘Achei que o BC seria reconhecido’, diz Campos Neto

Sob efeito de queda nos combustíveis, expectativa de inflação cai, aponta Focus

Trabalhadores de aplicativos rejeitam CLT

STF retoma amanhã análise de porte de droga para consumo próprio

Assembleia confirma mulher de governador no Tribunal de Contas; vencimento chega a R$ 62 mil

Juiz vê ‘nepotismo’ e barra mulher de Helder Barbalho no TCE com holerite de R$ 35 mil

Juíza anula nomeação de Viana na Apex por não saber falar inglês

O GLOBO

‘Economia vai ficar mais eficiente com a reforma’

Acelen pede ao Cade medidas contra a Petrobras

Governo decreta emergência zoossanitaria por gripe aviaria

Foz do Amazonas: Procuradoria aciona TCU

Expectativa do mercado para a inflação em 2023 fica abaixo de 6%

Governo piora previsão de rombo nas contas públicas e anuncia bloqueio de R$ 1,7 bi

Relator fará ajustes no texto e reforça que aumento de gastos não será de R$ 80 bi em 2024

Governo abre 1° edital para profissionais no Mais Médicos

Derrotas à vista: Congresso prepara esvaziamento de pastas, volta da Funasa e mudança no Carf

FOLHA DE S.PAULO

Após 10 anos, indústria volta a liderar desembolsos do BNDES

Justiça anula posse de Viana na Apex por não comprovar falar inglês

Postos de combustíveis podem sofrer sanções por preços abusivos

Haddad espera que projeções do Focus para PIB fiquem mais otimistas

Incluir Fundeb na regra reduz espaço fiscal, diz Tesouro

Governo e relator do arcabouço falam em ‘ajuste de redação’

Governo piora projeção de rombo e vai bloquear R$ 1,7 bi

Yanomamis resgatados na piaçaba foram últimos a ter indenização

Vale do Jequitinhonha começa a produzir lítio, o ‘ ouro branco ’

Ministério da Agricultura vai decretar emergência após casos de gripe aviária

Lista de espera para transplante de córnea quase dobra em 4 anos

MEC planeja R$ 800 mi para pacto de alfabetização com atuação de estados

Sob pressão, governo libera mais R$ 1,2 bi em emendas

VALOR ECONÔMICO

Receita propõe que consumidor pague imposto antecipado em ‘marketplaces’

Novo modelo não altera tributo previsto em lei nem cria taxa, mas poderá coibir fraudes no segmento

Para Arminio, Banco Central não é ‘sádico’

Economista diz que meta de inflação é adequada, mas um prazo maior para que se cumpra o estabelecido poderia fazer o presidente do BC “se sentir protegido” no manejo da política monetária

Arcabouço fica menos simples, mas mais impositivo, indica Itaú

Para banco, impacto real das medidas de arrecadação prometidas ou em estudo pelo governo ainda é uma dúvida

Projeção piora, mas governo mantém desejo de déficit de 0,5% do PIB

Impacto da operação-padrão de servidores da Receita sobre o cálculo de medidas implantadas foi uma das explicações para projeções mais pessimistas

‘Sete missões’ norteiam plano de recuperação da indústria nacional

Debate no CNDI envolvem agroindústria, complexo da saúde, infraestrutura, digitalização e descarbonização da indústria, defesa, moradia e mobilidade

Na Argentina, nova cédula de 2 mil pesos vale só US$ 4. Nova nota deve aliviar sobrecarga de caixas eletrônicos

Crédito deverá continuar apertado para as empresas

Houve uma redução na demanda de recursos para investimentos e subiu a busca por capital de giro

Ministério declara emergência zoossanitária no país por 180 dias

Decisão se deve à detecção de oito casos da enfermidade em aves silvestres este mês, sete deles no estado do Espírito Santo e um no Rio de Janeiro

Gestão da Conab será dividida entre duas Pastas

Governo Lula cedeu à pressão da bancada ruralista e vai dividir tanto a estrutura quanto a competência da Conab entre os ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura

OIA reduz estimativa para superávit mundial de açúcar

Perspectiva é de um aperto na relação entre estoques finais e consumo global

Preços de ativos sinalizam queda na inflação de curto prazo

Melhora no indicador reflete redução nas cotações das commodities, corte nos preços de combustíveis e mudança em debate sobre meta

Na toada externa, dólar recua ante o real

Fluxo garante ganhos de 0,50% à divisa brasileira enquanto bolsa recua e juros futuros sobem

Debate sobre meta contamina expectativas, diz BC

Segundo Campos, no entanto, definição do alvo da inflação cabe ao Executivo não causar rombos fiscais em seus gastos e por outro inchar o mercado de moedas. Se o governo não fizer o dever de casa, não pode esperar a queda dos juros se não manter a meta inflacionária. É bom sempre lembrar, os recursos são escassos

Campos mostra cenário sem horizonte para início de cortes da taxa de juros

Recuo nas projeções mais imediatas ainda não foi capaz de contaminar positivamente as de prazos mais longos

Por que as previsões dos BCs estão tão erradas?

Leituras equivocadas fizeram autoridades no mundo todo deixar de cumprir sua missão de combater a inflação