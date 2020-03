Um acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (16/03), por volta das 17h55, na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda esquina com a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto no Conjunto Castelo Branco em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI de cor vermelha acabou colidindo com uma moto HONDA/CG150 TITAN MIX KS de cor preta.

A vítima, E. A. D. S. de 55 anos, que sofreu ferimentos considerados leves, foi socorrida pelo Siate.

Apesar do susto, a mulher passa bem.