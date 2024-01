Acidente Envolvendo Viatura da Polícia Militar Deixa Dois Feridos em Arapongas

Arapongas, Paraná – Um acidente grave ocorreu nesta quarta-feira (3), no centro de Arapongas, envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) e um veículo Fiat Palio. O incidente resultou em dois policiais feridos.

Conforme relatos iniciais, a viatura da PM estava a caminho de uma ocorrência quando se envolveu no acidente no cruzamento das ruas Tucanos e Papagaio. O veículo, após colidir com o Fiat Palio, perdeu o controle, capotou e acabou destruindo o muro de uma residência local.

O repórter Marcelo Oliveira, que esteve no local, informou que após a colisão, o policial que conduzia a viatura perdeu o controle, levando ao capotamento. As identidades dos policiais feridos não foram divulgadas, mas sabe-se que são um homem e uma mulher. O homem foi atendido pelo Siate, enquanto a mulher recebeu atendimento do Samu. Ambos estavam conscientes no momento do socorro e foram levados a hospitais da região para receber cuidados adicionais. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

O motorista do Fiat Palio, que preferiu não se identificar, relatou ao repórter Oliveira que, apesar do susto, não sofreu ferimentos. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas para atender ao acidente.

A Guarda Municipal de Arapongas também compareceu ao local para organizar o trânsito e garantir a segurança da área. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Este incidente reforça a importância da segurança no trânsito e os riscos envolvidos em respostas de emergência. Mais informações serão atualizadas conforme disponíveis.