Londrina Esporte Clube Apresenta sua Comissão Técnica para 2024

O Londrina Esporte Clube, em sua preparação para a temporada de 2024, anunciou oficialmente a composição de sua comissão técnica. Sob a liderança do técnico Emerson Ávila, o grupo conta com novos integrantes e profissionais que continuam de temporadas anteriores.

A principal novidade na equipe técnica é a inclusão de Márcio Goiano como auxiliar de Emerson Ávila. Goiano, que teve uma passagem marcante como jogador pelo Tubarão em 1997, iniciou sua carreira como auxiliar técnico em 2017 no Coritiba, passando por clubes como Vila Nova, CSA, Marcílio Dias e, mais recentemente, o São Bernardo.

Outra figura importante na comissão é Quintiliano Lemos, assumindo a preparação física. Lemos tem um histórico extenso e notável no futebol, trabalhando no América Mineiro, no futebol japonês e no Cruzeiro, onde permaneceu por mais de 20 anos até 2018. Ele também tem experiência no Betim-MG e no Pouso Alegre, além de um retorno ao Betim Futebol em 2023.

Os demais papéis na comissão técnica serão preenchidos por profissionais já estabelecidos no clube. Edson Sabiá continuará como preparador de goleiros, Joílson Amorim na fisioterapia, Giovani Mello na nutrição, Fábio Santos (Índio) como massagista e Sidnei Schelian (Chimbika) no papel de roupeiro. Além disso, João Severo se mantém como supervisor de futebol e Tarlyson De Angelis auxiliará na preparação física.

Todos os membros da comissão técnica, juntamente com o elenco Alviceleste, se reapresentaram e já iniciaram os trabalhos para a nova temporada. A expectativa é alta para o ano de 2024, com a equipe técnica trazendo uma combinação de novas perspectivas e experiência comprovada.

Com essa formação, o Londrina Esporte Clube espera uma temporada de sucesso, alinhando novas estratégias e a expertise consolidada de seus membros para alcançar objetivos ambiciosos no cenário do futebol.

Para mais informações sobre a temporada e a comissão técnica do Londrina Esporte Clube, acesse nosso site.