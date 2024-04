Acidente Fatal na PR 444 em Mandaguari

0:00

Na madrugada desta segunda-feira, 9 de abril de 2024, um trágico acidente ocorreu na rodovia PR 444, no quilômetro 36 mais 700 metros, no município de Mandaguari, Paraná. O sinistro, do tipo capotamento, resultou na morte de uma jovem de 22 anos.

A vítima, identificada como V.F.F.M., conduzia uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, com placas de Cianorte. Segundo relatos do local, a motocicleta trafegava no sentido de Mandaguari a Maringá quando, por razões ainda desconhecidas, envolveu-se em um acidente complexo. A condutora e a motocicleta ficaram sobre a pista de rolamento, e em seguida, um veículo Peugeot Boxer, com placas de Rolândia e conduzido por J.B.S., de 59 anos, passou com o rodado sobre o guidão da motocicleta. O teste do etilômetro realizado no condutor do Peugeot Boxer apresentou resultado de 0,00, indicando ausência de ingestão de álcool.

A jovem condutora da motocicleta foi declarada morta no local, e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. O condutor do Peugeot Boxer não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu em uma pista dupla, em uma curva aberta, e sob condições climáticas favoráveis. As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.