Colisão Frontal na PR 323 em Sertanópolis Deixa Dois Feridos

Na madrugada desta terça-feira, 9 de abril de 2024, ocorreu um grave acidente na rodovia PR 323, envolvendo dois caminhões, resultando em dois feridos. O sinistro aconteceu por volta das 02h00min, no quilômetro 39 + 760 metros, no município de Sertanópolis, Paraná.

O primeiro veículo envolvido, um caminhão trator VW – 19.360 com placas de Itupeva, São Paulo, acoplado a um semirreboque de São Paulo – SP, era conduzido por um homem de 36 anos. O motorista sofreu ferimentos e foi prontamente encaminhado ao Hospital São Lucas de Sertanópolis para receber atendimento médico.

O segundo veículo, um caminhão VW – 24.250, com placas de Andradas, Minas Gerais, era dirigido por um homem de 45 anos. Assim como o condutor do primeiro caminhão, ele também foi levado ao Hospital São Lucas de Sertanópolis, apresentando ferimentos.

De acordo com as informações colhidas no local do acidente, o caminhão trator (V-1) trafegava pela PR 323 no sentido de Sertanópolis ao Trevo da Warta. Ao atingir o referido quilômetro, ocorreu uma colisão frontal com o segundo caminhão (V-2), que seguia na direção contrária. Após o impacto, o V-2 tombou à margem direita da via.

As autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A dinâmica do acidente está sob investigação para determinar as causas e responsabilidades. Enquanto isso, recomenda-se cautela aos motoristas que trafegam pela região.