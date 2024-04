Operação de Combate ao Crime nas Rodovias Apreende Mais de Uma Tonelada de Maconha em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na madrugada de 6 de abril de 2024, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe ROTAM e o Canil do BPRV resultou na apreensão significativa de substância análoga à maconha na cidade de Cambé, Paraná. Durante a operação, realizada às margens da Rodovia 445, o cão policial Maximus sinalizou a presença de algo suspeito na carroceria de um caminhão estacionado no pátio de um posto de combustíveis.

Ao inspecionar o veículo, as autoridades encontraram, escondidos no fundo do baú, 91 fardos pretos contendo aproximadamente 1.200 quilos de maconha. O motorista do caminhão, que alegou ter sido contratado para realizar um frete de mudança para Betim, Minas Gerais, sem conhecimento do conteúdo ilícito, foi preso em flagrante.

O indivíduo, juntamente com o caminhão e a droga apreendida, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina para as devidas providências legais. A apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas na região e reforça a importância das operações de combate ao crime nas rodovias estaduais.