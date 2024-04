PRF Intercepta Transporte de Grandes Quantidades de Skunk e Maconha em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Cambé, 08 de abril – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas na manhã de hoje. Em operação de rotina, os oficiais interceptaram um veículo VW Golf que transportava 72 kg de skunk e 500 g de maconha. O condutor, um homem de 36 anos, foi detido na ocasião.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na região de Cambé. As substâncias ilícitas estavam escondidas em compartimentos adaptados do carro, dificultando a visualização. Segundo relatos do condutor, a entrega seria feita na cidade de Londrina.

O veículo, juntamente com o condutor e a droga apreendida, foi encaminhado à Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais. A ação da PRF é parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de drogas nas rodovias do país.

Este incidente chama atenção para a crescente preocupação com o tráfico de entorpecentes na região, colocando as forças de segurança em alerta constante. A colaboração da comunidade é fundamental para reportar atividades suspeitas e auxiliar no combate a este tipo de crime.

A apreensão significativa de skunk, uma variedade de maconha com altos níveis de THC, destaca a importância das operações de fiscalização para a segurança pública. A PRF reitera seu compromisso com a prevenção e repressão ao tráfico de drogas, visando a proteção da sociedade.