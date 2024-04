Revisão de Insalubridade Atinge Motoristas do Lixo Seletivo em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em uma revisão recente das condições de insalubridade, a Prefeitura de Cambé foi instruída pelo Tribunal de Contas a reavaliar os adicionais de insalubridade pagos a servidores municipais. Durante este processo, muitos cargos tiveram o adicional cortado, incluindo o dos motoristas responsáveis pela coleta e descarga de resíduos no aterro sanitário, situado no quilômetro 4 da estrada da Prata.

Conforme relatado pelo Portal Cambé, esses motoristas foram entrevistados para expor a situação. Airton Lima, um motorista com 13 anos de experiência no serviço, relatou que o benefício foi suspenso em outubro de 2023, sem aviso prévio e sem a presença do perito durante as suas atividades para avaliação das condições de trabalho.

Outro trabalhador, Douglas Lima, conhecido como “Liminha”, coletor de lixo com mais de uma década de atuação no aterro sanitário de Cambé, ainda recebe o benefício. Ele atesta que os motoristas, além de dirigir, também estão em contato direto com o lixo, apoiando na coleta e descarga. Esta disparidade de tratamento entre coletores e motoristas levantou questionamentos.

Em contrapartida, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, esclareceu que a administração municipal está comprometida com o bem-estar dos servidores e segue as diretrizes legais ao conceder insalubridade. Segundo ele, sem um laudo pericial que comprove a exposição a ambientes insalubres de forma frequente, o benefício não pode ser mantido, para evitar futuras requisições de devolução dos valores pagos.

A reportagem do Portal Cambé também procurou o perito responsável pela avaliação, que prometeu analisar as declarações antes de emitir um parecer final sobre a situação.

Este caso destaca a importância da avaliação justa e precisa das condições de trabalho dos servidores municipais. A perda da insalubridade, que representa 40% do salário, impacta significativamente a renda dos trabalhadores afetados. A cidade aguarda a conclusão do perito, esperando uma resolução que atenda às necessidades e direitos dos motoristas do serviço de coleta de lixo.