Portal Cambé Acompanha Plenária da Federação de Partidos em Cambé.

Na noite desta quinta-feira, o Portal Cambé esteve presente na plenária da Federação de partidos composta pelo PC do B, Partido Verde e PT, realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Cambé. O evento contou com a presença de deputados estaduais, representantes locais, e Jorge Teodoro, pré-candidato a prefeito pelo PV.

Jorge Teodoro explicou ao Portal Cambé o conceito da Federação, destacando a união de partidos progressistas com o objetivo de reconstruir a frente política que surgiu em Brasília na eleição de 2022. A Federação Cambé da Esperança pretende apresentar um projeto popular ao povo cambeense, incluindo uma chapa de candidatos a vereadores e uma candidatura própria para o executivo.

Durante a plenária, foram apresentados mais de 50 pré-candidatos a vereador. No entanto, conforme determina a legislação, serão escolhidos 11 candidatos para concorrer nas eleições municipais. Raphael Rolim de Moura, presidente estadual do PV, falou sobre a importância de consolidar o campo político no estado e a necessidade de oferecer candidaturas comprometidas com o bem-estar da população e a melhoria dos serviços públicos.

O Portal Cambé se compromete a continuar acompanhando os eventos políticos na cidade, trazendo informações sobre todos os partidos e pré-candidatos de Cambé. A cobertura das eleições 2024 é um compromisso do Portal com a comunidade local.

