Capotamento na PR 218 em Sabáudia Resulta em Vítima Fatal

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de 23 de março de 2024, envolvendo um capotamento na PR 218, no município de Sabáudia, Paraná. O sinistro ocorreu às 20:56min, no quilômetro 245 + 900 metros da rodovia.

O veículo envolvido, um Ford Focus com placas de Joinville-SC, era conduzido por J.C.C.L., de 27 anos, que foi hospitalizado no Hospital Municipal de Arapongas (Hompar). O teste de etilômetro não foi realizado devido ao estado de saúde do condutor.

A passageira V.S.S., de 22 anos, infelizmente, veio a óbito no local do acidente. Outros dois passageiros, J.T.A., de 31 anos, e D.S.C., de 28 anos, estavam no veículo e não sofreram ferimentos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor do Ford Focus trafegava na direção de Sabáudia para Arapongas quando, ao tentar desviar de uma motocicleta, perdeu o controle do carro, resultando no capotamento.

A Polícia Rodoviária Estadual está investigando as circunstâncias exatas do sinistro. Este incidente ressalta a importância de dirigir com cautela e atenção, especialmente ao realizar manobras evasivas na estrada.