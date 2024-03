0:00

Em Cambé, na Rua Coronel João Gualberto, uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar do Paraná (PMPR), pertencente ao 2° Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e 11° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizou uma operação que culminou na prisão de dois indivíduos por envolvimento com tráfico de drogas. A ação ocorreu na madrugada de 25 de março de 2024, às 00:30h.

A guarnição, ao circular pela área, que é frequentemente alvo de denúncias de atividades ilícitas, abordou um homem saindo da garagem de uma residência. Ele foi identificado como J. A. R. de O. e estava em posse de uma substância similar à cocaína. Sob questionamento, revelou ter adquirido a droga na propriedade de onde saía, comprando-a de um indivíduo de camiseta vermelha e shorts jeans através da janela da garagem.

Após a abordagem inicial, a equipe procedeu com a averiguação do local e identificou um homem com as características descritas, junto a duas mulheres, A. C. de O. S. e P. C. O. da S., sentadas no sofá. Durante a abordagem e buscas subsequentes, a polícia encontrou entorpecentes, incluindo crack e cocaína, e uma quantia em dinheiro trocado, indicativos de venda de drogas.

J., presente na residência, confessou ser o proprietário das drogas e admitiu estar vendendo cocaína a R$20,00 e crack a R$10,00, e praticar o tráfico no local há aproximadamente dois meses. P., uma das mulheres presentes e já conhecida da polícia por envolvimento prévio com o tráfico, foi também detida.

Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências legais necessárias. A operação resultou em um homem e uma mulher presos, enfatizando a contínua ação das forças de segurança contra o tráfico de drogas na região.