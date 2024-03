Acidente na PR-445 em Cambé-PR Deixa Motociclista Ferido

0:00

Na manhã desta segunda-feira 25 de março de 2024, um acidente do tipo colisão traseira foi registrado na Rodovia PR-445, no município de Cambé-PR. O incidente ocorreu por volta das 07h50, no quilômetro 78 mais 500 metros da rodovia.

Os veículos envolvidos foram uma motoneta Sundown/Web 100, com placa de Londrina-PR, conduzida por W.H.Z., de 31 anos, e um Fiat Argo, com placa de Rolândia-PR, conduzido por I.A., de 50 anos. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico. A condutora do Fiat Argo não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu em um trecho de pista dupla, com placas indicando o limite de velocidade de 70 km/h. Não há proibição de ultrapassagem no local. Os veículos trafegavam no sentido do entroncamento da BR-369 a Tamarana quando o veículo V-1 (Sundown) colidiu com a traseira do veículo V-2 (Argo).

Não foi realizado teste do etilômetro nos condutores dos veículos envolvidos no acidente. As condições do tempo eram boas no momento do ocorrido.

A Polícia Rodoviária Estadual está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas da colisão. Motoristas são aconselhados a manter a atenção e respeitar os limites de velocidade nas rodovias para evitar acidentes.