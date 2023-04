Acidente grave envolvendo caminhão trator na PR-445 deixou condutor ferido em Londrina

Londrina, 30 de abril de 2023 – Um acidente grave envolvendo um caminhão trator Scania R450, cor azul, placa R**, de Itajaí-SC, e um semirreboque Randon, placa A**, também de Itajaí, deixou o condutor do caminhão, identificado como Sr. G C D, de 43 anos, com ferimentos graves. O acidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã no km 65+860 metros da PR 445, sentido Londrina a Tamarana, quando o veículo saiu da pista e capotou sobre uma ribanceira existente à margem direita da rodovia.

De acordo com as informações coletadas no local do acidente, a pista era simples e a velocidade máxima permitida era de 60 km/h. Não havia placa proibindo ultrapassagem no local. O caminhão e o semirreboque foram liberados no local. O condutor do veículo foi encaminhado pelos socorristas do SIATE ao Hospital Evangélico de Londrina com ferimentos graves, mas não foi possível realizar o teste de etilômetro devido ao seu encaminhamento para o hospital.

A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária de Londrina, está investigando as causas do acidente. A PR 445 teve fluxo intenso de veículos durante todo o dia do trabalho. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem as leis de trânsito para evitar acidentes.