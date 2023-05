MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 01 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Definição de Selic e juros nos EUA devem ditar rumo da Bolsa em maio

Manchete: Tecnologia e questão ambiental vão afetar 23% dos empregos

‘É muito difícil elevar o emprego na indústria’

Lula anuncia mínimo de R$ 1.320 e aumento da faixa de isenção do IR

Novos empregos vão exigir salto na qualificação do trabalhador

Centrais ganham espaço e agem por concessões legislativas e tributárias

Google propõe criação de fundo para sustentar jornalismo profissional

Bolsonaro deve visitar Agrishow; abertura do evento é cancelada

Grupo invade fazenda da família de ex-ministra

Governo inclui MST no Conselhão, recriado por Lula

O tamanho da evasão escolar

Meio século de Embrapa

Henrique Meirelles: O discurso e o fato

O GLOBO

Vendas na Agrishow devem bater recorde neste ano

Novo mínimo afetará 25% da população

Governo dará isenção até R$ 5 mil, mas só em 2026

Tarifa de ônibus urbanos tornou-se refém do calendário eleitoral

Derrapadas de esquerdistas trazem recados para Lula

Governo Chinês quer a Rússia enfraquecida, não derrotada

‘Petrificado no tempo’: Colorados mantêm poder no Paraguai, pela ordem mundial

Cotado para CPI, Salles já defendeu tratar MST à bala

Governo patina na regulação do trabalho por aplicativos

Tensão rural: Agrishow e sem-terras no Conselhão acirram atritos entre governo e campo

Golpetismo: ‘Página que não foi virada e quem se omitiu em 8/01’

Fernando Gabeira: Caminhos da saúde mental no Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Decisão do STF não compromete FGTS, diz Luiz Marinho

Lula confirma elevação do mínimo e isenção maior do IR

Bolsonaro revive clima de campanha em viagem a Ribeirão

Agrishow cancela cerimônia de abertura

Carro é o bem mais declarado no IR pelos contribuintes

Especialistas travam guerra de números na reforma tributária

CLT faz 80 anos sem garantir direitos a todos os trabalhadores brasileiros

Governo confirma grupo sem terra no ‘Conselhão’

CNJ aposenta juiz que questionou a credibilidade de urnas

Oposição foca CPI do MST e vê mais potencial contra Lula que na do 8/1

Saída de órgão regulador no PL das Fake News não exclui interferência estatal

Estado mais desenvolvido SC vira bastião bolsonarista pós eleição do TSE

Santiago Pena é eleito no Paraguai e confirma hegemonia do Colorado

Documentos dos EUA mostram país atento a Lula

Lelio Bentes Corrêa: 80 anos da CLT: direitos e cidadania

Sérgio Nobre e outros: No presente, uma agenda sem futuro

Telegram foi rápido para bloquear Bolsonaristas e lento para com criminosos

Camila Rocha: Palco do 1° de Maio

Ana Cristina Rosa: 1º de Maio: comemorar o quê?

