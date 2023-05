Incêndio destrói automóvel na Avenida José Carlos Muffato em Cambe

Na madrugada desta segunda-feira, por volta de 00h25, um automóvel foi completamente destruído por um incêndio na Avenida José Carlos Muffato, no Jardim Montecatini, em Cambe. O veículo, um DODGE JOURNEY SE 2.7 prata, foi consumido pelas chamas em poucos minutos.

Segundo informações, o condutor do veículo abandonou o carro assim que percebeu as chamas. As autoridades foram imediatamente acionadas e o Corpo de Bombeiros compareceu ao local para conter as chamas. Felizmente, não houve vítimas no incidente.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter provocado o fogo.