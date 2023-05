Projeto Educar abre vagas em CAMBÉ

Através do projeto Educar, os alunos tem todos os benefícios garantidos com a isenção das taxas habituais de cursos, como matrícula, apostilas e mensalidade normal aplicada durante o ano. Uma vantagem exclusiva é o custeio somente da manutenção pessoal com despesas operacionais, a exemplo da carga horária prática e uso de materiais facilitando o acesso para início.

O cursos são ministrados nos períodos da tarde, noite ou sábados, uma ou duas vezes por semana com início imediato. Todos com certificados e reconhecidos nacionalmente.

“Dá gosto dar oportunidades através dos benefícios do projeto Educar e ver pessoas retornando às atividades profissionais nos cursos da beleza. Nesta época do ano os cursos são muito procurados por pessoas que querem trabalhar para elas mesmas”, avalia o coordenador Tiago Lucchese.



SOBRE O CENAIC

São 19 anos de prática nos cursos da rede Cenaic no Brasil, destinados a preparar e reciclar jovens e adultos com mais de trinta opções distribuídas em sua grade de horários.

A escola Cenaic de Cambé é ampla e altamente estruturada, mantém uma excelente equipe de trabalho, reconhecendo e investindo em sua estrutura física. Ao longo destes anos, a grade de cursos foi evoluindo para atender as demandas do mercado de trabalho, formando profissionais qualificados para setores como beleza, administração comercial, farmácia, informática, cuidador de pessoas, auxiliar veterinário, manutenção de smartphones.

Rua França, 47 (em frente ao cartório)

Informações (43) 3251-5194 | 43 991340464🛑 Entre em contato:👉🏼📱 http://bit.ly/2lIPv8O