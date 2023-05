MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Pressão ‘social’ ameaça votação do Projeto de Lei das Fake News

Lula fala em isentar PLR do pagamento de Imposto de Renda

Governo vai taxar rendimentos no exterior para compensar isenção do IR

Cursos de Medicina provocam corrida por mercado bilionário e briga judicial

Tarcísio defende ‘cadeia’ para invasores de terra

Lula em ato do 1º de Maio com ataques à política de juros

FOLHA DE S.PAULO

Google lança ofensiva contra PL das Fake News

Em evento, trabalhadores narram rotina de estresse e assédio

Com baixo público, Lula critica juros, cita o novo mínimo e fala em regulamentar aplicativos

Com público recorde, Bolsonaro no evento com Tarcísio acena ao agro

Congresso quer tributária, na CPI vai gerar meme, na visão de Tebet

Impactos fiscais das medidas anunciadas

Tributo em investimento no exterior bancará isenção do IR

Para 56%, há poucas mulheres em chefia, indica Datafolha

Grupo vai discutir regras de trabalho para apps

Boulos, Tabata, e Salles testam vitrine para 2024

Joel Pinheiro da Fonseca: Por que sou contra o PL das Fake News

Fabio Serapião: Governo terá de explicar na CPI alertas da Abin e tese de apagão da inteligência.

Apagão na saúde: Saúde tem 90 mi de itens prestes a vencer

O GLOBO

Em ato de 1° de maio, presidente culpa juros altos pelo desemprego

Lula cria grupo para discutir regulamentação do trabalho por aplicativos

Governo prevê tributar R$ 1 tri de ativos no exterior

Governo planeja linha de crédito para ajudar Argentina, e a saúde sucateada

Queimadas em campos e florestas não podem ser vistas como normais

Governo manda apurar se ação da Google contra PL das Fake News é abusiva

Guerra digital: Governo se arma para enfrentar oposição na CPI, barulhenta nas redes

VALOR ECONÔMICO

Empresas tentam reduzir conta de R$ 100 bilhões no Supremo

Companhias perderam causas de R$ 490 bi desde novembro e agora esperam definir tese do terço de férias

AGCO vai investir R$ 1 bi em fábricas e distribuição

Anúncio da companhia materializa a tendência de crescimento do mercado de máquinas agrícolas de alta potência, um dos temas de discussão no primeiro dia da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP)

Desafios para alcançar a disciplina fiscal

Como chegar ao equilíbrio em uma sociedade necessitada de aporte de recursos na infraestrutura social e física?

País criará crédito para vendas à Argentina

Fazenda entende que China conquistou exportações de US$ 6 bilhões que seriam do Brasil por falta de mecanismo de financiamento

Baixa participação ajuda a mascarar desemprego

Pessoas no mercado de trabalho são 3,4 milhões a menos que em 2019

Sob nova regra fiscal, retração do PIB seria ainda mais danosa

Perspectiva para atividade melhorara no curto prazo, mas contração recorrente e cenário externo põem arcabouço em risco

Agenda do governo complica diálogo com agro

Aproximação de Lula com o MST e defesa de novas demarcações indígenas deixam clima tenso, mas interlocutores tentam restabelecer contatos com empresariado rural

Charles III assume o trono em um mundo conturbado pela IA

Sucessor de Elizabeth II terá como desafio usar a superexposição das ferramentas digitais para manter a monarquia relevante

China agora restringe acesso a dados econômicos

Xi prioriza cada vez mais a segurança nacional, alarmando empresas e investidores estrangeiros com operações no país

‘Eliminar o risco’ é o novo paradigma do comércio global

EUA e UE vêm buscando mudar o paradigma no comércio mundial da eficiência pregada pela globalização dos últimos 40 anos para a resiliência e segurança das cadeias de suprimentos

Açúcar liderou altas das agrícolas em NY em abril

Contratos do demerara subiram quase 18% em abril, segundo o Valor Data

Mercado projeta início dos cortes na Selic em setembro

Copom deve manter juros parados em 13,25% nesta semana; apenas duas instituições ouvidas esperam redução da taxa