Acidente Grave na PR 445 em Cambé: Veículo Capota e Deixa Condutora Ferida

CAMBÉ/PR – Um acidente ocorreu na manhã de 10 de Janeiro de 2024 na Rodovia PR 445, próximo a Cambé, envolvendo um Jeep Renegade. O sinistro foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, Companhia de Policiamento Especializado, 2ª Companhia, Posto de Polícia Rodoviária Charles Naufal.

Detalhes do Acidente: O acidente, registrado às 09h00min e comunicado às 09h40min, aconteceu no quilômetro 100+400m da rodovia. A condutora do Jeep Renegade, identificada como M.V.C., perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou, parando em uma plantação de soja à margem esquerda da rodovia, no sentido Bela Vista do Paraíso para Cambé.

Resposta de Emergência: A equipe do SIATE foi acionada, chegando ao local às 10h15min, e prontamente encaminhou a condutora ao Hospital Santa Casa de Cambé para atendimento médico. A pista onde ocorreu o acidente é descrita como dupla e reta, o que sugere que outros fatores podem ter contribuído para o sinistro.

Investigação em Andamento: Não foi realizado o teste etilométrico no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual está conduzindo uma investigação para determinar as causas do acidente. O veículo foi liberado no local.