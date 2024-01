Duas categorias diferentes de slot machines que deve experimentar

Com uma fatia significativa do mercado de jogo online, as máquinas de slots despertam cada vez mais curiosidade, especialmente por parte de quem está agora a dar os primeiros passos no contexto dos casinos online.

Com o impulso de tamanha popularidade, as slot machines têm sido alvo de um desenvolvimento constante por parte das melhores empresas de desenvolvimento de software. Esse desenvolvimento reflete-se não só num grande número de jogos disponíveis no mercado, mas também no surgimento de novas categorias.

Neste artigo vamos focar-nos em duas das categorias de slot machines que consideramos mais apelativas. Se quer jogar nas máquinas mais divertidas e cativantes que existem nos casinos online, não hesite e continue a ler.

Slot Machines progressivas

As slots machines são mais antigas do que a maioria das pessoas pode pensar, já que surgiram durante meados da década de 90. O que torna este tipo de slots tão atrativo é a dimensão dos prémios que podem atribuir. Quem joga slots com a ambição de um dia ganhar um grande prémio, normalmente procura este tipo de máquina.

Mas vamos agora olhar um pouco para a história deste tipo de máquina. As slots progressivas foram apresentadas pela Microgaming. Outras grandes empresas do setor, como a Playtech e a NetEnt seguiram a tendência e também lançaram as suas próprias máquinas com ganhos progressivos.

Contudo, é importante diferenciar dois tipos de slot machine progressivas: as máquinas que funcionam de forma independente, ou que funcionam em rede. As máquinas que funcionam em rede acumulam as apostas realizadas por jogadores em diversos casinos diferentes, o que significa que os seus jackpots são tendencialmente maiores.

Existem máquinas de slots progressivas com vários temas, mas um dos mais comuns é o Antigo Egito – como se pode verificar em https://classic-slots.pt/games-categories/cleopatra.

Vídeo Slot Machines

As máquinas de vídeo slot surgiram em Las Vegas nos longínquos anos 70. Desde então tornaram-se comuns em casinos físicos espalhados por tudo o mundo. É claro que com a disseminação da Internet e dos casinos online, as máquinas de slots vídeo virtuais também ganharam uma grande notoriedade.

Algumas das principais características das vídeo slot machines são:

Normalmente apresentam cinco cilindros;

Podem ter diversas linhas e bónus;

Os temas podem ir desde os clássicos, como as frutas ou os doces, até a propostas mais modernas, baseadas em filmes, séries de televisão, eventos históricos ou em desporto, apenas para citar algumas das possibilidades. Um dos temas mais recorrente é o Velho Oeste.



Este tipo de slot funciona muito bem em todo o tipo de equipamentos, podendo até ser jogado em dispositivos móveis como smartphones ou tablets.

Opte por jogar de forma segura

Atualmente, existem milhares de casinos online à sua disposição, mas nem todos oferecem o mesmo nível de experiência de utilização e sobretudo, o mesmo nível de segurança. É importante que selecione um casino devidamente licenciado e com um histórico de funcionamento que ofereça segurança. Em caso de dúvida sobre a qualidade de um casino online, pode sempre pesquisar por reviews de outros jogadores.

Adicionalmente, algo que pode sempre fazer, é optar por uma plataforma que permita jogar nas slots de forma gratuita. Atualmente, um grande número de casinos online permite que a maioria dos jogos que existem no seu catálogo seja jogado em modo de demonstração. Esta é uma excelente forma de ficar a conhecer bem os diferentes jogos, sem ter que arriscar o seu dinheiro.