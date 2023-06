Acidente na BR-369 deixa três pessoas feridas durante a madrugada em Londrina, feridos são moradores de Cambé

Londrina, 10 de junho de 2023 – Na madrugada deste sábado, por volta das 03h00, um acidente de trânsito abalou a rodovia BR-369, próximo ao Detran, na cidade de Londrina. O incidente ocorreu no sentido Londrina/Cambé, quando o motorista de um veículo GM/KADETT GS, de cor cinza, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a barreira de concreto da rodovia, vindo a parar sobre ela.

O impacto do acidente resultou em pelo menos três pessoas feridas, que eram passageiras do veículo. Todas as vítimas são residentes da cidade de Cambé. Dentre elas, uma adolescente de 17 anos sofreu ferimentos moderados, enquanto um jovem de 22 anos, identificado como M. H. D. S., teve apenas ferimentos leves. Uma mulher de 38 anos, identificada como I. S., também ficou com ferimentos moderados.

Imediatamente após o acidente, equipes de socorristas do Siate foram acionadas e chegaram prontamente ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Os feridos receberam atendimento médico adequado no local e, posteriormente, foram encaminhados para hospitais próximos, onde estão recebendo cuidados médicos adicionais.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. No entanto, informações preliminares sugerem que o motorista perdeu o controle do veículo, resultando na colisão com a barreira de concreto da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal está no local realizando os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente. A perícia será realizada para obter mais informações sobre o ocorrido e determinar se houve algum fator adicional que contribuiu para o acidente.

A rodovia BR-369, no trecho próximo ao Detran, ficou parcialmente interditada durante os trabalhos de atendimento às vítimas e remoção do veículo envolvido. O trânsito foi desviado temporariamente para evitar maiores congestionamentos.

Acidentes de trânsito são eventos lamentáveis que reforçam a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito. A atenção dos condutores e o respeito aos limites de velocidade são fundamentais para evitar acidentes que possam resultar em feridos e perdas irreparáveis.

As autoridades alertam para a importância de manter a cautela ao volante e respeitar as sinalizações de trânsito, especialmente durante a madrugada, quando as condições de visibilidade podem ser reduzidas. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e a conscientização é essencial para evitar tragédias como essa.

A investigação sobre o acidente continua em andamento, e mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.