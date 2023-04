Acidente na PR 445 deixa motociclista ferido

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda CBX 200 Strada deixou um jovem de 24 anos ferido na madrugada deste sábado (30), em Cambé, região metropolitana de Londrina. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, o acidente ocorreu por volta das 00h35min, no Km 82 + 180 metros da PR 445, no sentido Cambé/Londrina.

De acordo com as autoridades, o motociclista trafegava pela rodovia quando se chocou com o meio-fio do pontilhão da BR 369 e, em seguida, o veículo incendiou-se. Ainda não se sabe as causas do acidente, uma vez que o teste de alcoolemia não foi realizado, já que o condutor foi encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa de Cambé com ferimentos médios.

O trecho onde ocorreu o acidente é uma pista dupla e conta com placas de velocidade indicando a velocidade máxima de 60 km/h. A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, especialmente em feriados como o Dia do Trabalho, que costumam registrar um maior fluxo de veículos nas rodovias.

O estado de saúde do motociclista não foi divulgado pela Santa Casa de Cambé. A Polícia Militar segue investigando as causas do acidente.