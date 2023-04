Justiça determina devolução de capivara a influenciador após constatar condições inadequadas em abrigo do Ibama

No último dia 27 de abril, a capivara Filó foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Manaus. A capivara pertence ao influenciador digital Agenor Tupinambá e sua chegada ao centro gerou controvérsia devido às condições do abrigo.

Ativistas da causa animal, Arnaldo Rocha e Luisa Mell, confirmaram que a Justiça do Amazonas determinou a devolução imediata da capivara ao influenciador. A decisão foi tomada após a constatação de que o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama em Manaus não oferecia as condições adequadas para manter a capivara em segurança e bem-estar.

No dia 29 de abril, Agenor Tupinambá e a deputada estadual Joana Darc visitaram o local para ver a capivara. Segundo a parlamentar, o acesso ao abrigo foi difícil e só foi possível depois de uma manifestação que reuniu centenas de pessoas na frente do Ibama.

Depois de entrar no abrigo, Joana Darc gravou um vídeo mostrando as condições em que a capivara estava mantida. Ela criticou o estado da cela onde o animal estava e questionou se era melhor do que o habitat natural da capivara. “Por isso que eles não deixaram a gente vir na gaiola. Tudo sujo”, disse a deputada.

No início da noite do mesmo dia, a Justiça determinou a devolução da capivara ao seu proprietário. Agenor Tupinambá se manifestou nas redes sociais agradecendo o apoio dos seus seguidores e comemorando o retorno da capivara Filó para casa.

Este caso evidencia a importância de se garantir as condições adequadas para os animais mantidos em cativeiro, além de destacar a relevância do ativismo e da pressão popular para garantir o bem-estar dos animais, e que sirva de lição para o IBAMA e que deixa a Filó com Agenor onde estava sendo bem tratada.