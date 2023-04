TJ abre inscrições de Processo Seletivo na cidade de Cambé – PR

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) divulga a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de estagiário de nível superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas aos estudantes do direito para atuar no Gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Cambé.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado e com frequência efetiva, do quinto ao nono semestre do curso de nível superior.

Ao ser admitido, o estagiário deve exercer funções em carga horária de 25 horas semanais e contarão com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.576,26, acrescido de auxílio-transporte de R$ 12,00, por dia efetivamente estagiado.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições a partir das 8h do dia 28 de abril de 2023 até às 00h do dia 8 de maio de 2023, por meio do site do TJ – PR.

Como critérios de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova, prevista para ser realizada no dia 15 de maio de 2023, com inicio às 13h, na Sala de Reunião do Fórum de Cambé, situado à Av. Roberto Conceição, 532 – Jardim São Jose Cambé.

Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões do Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário; Lei nº 13.105/15 Código de Processo Civil; Lei nº 10.406/02 Código Civil; Lei nº 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 6.830/80 Lei de Execução Fiscal; Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021 (CNJ – grupo de trabalho instituído pela portaria nº 27, de 02/02/21).

A segunda etapa será composta de entrevista com a autoridade solicitante, conforme Art. 14 do Decreto Judiciário nº 345/2019.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final.