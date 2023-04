Prefeitura lança campanha do Maio Amarelo de 2023 com o tema “No Trânsito, Escolho a Vida”

Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de acidentes de trânsito e muitos deles poderiam ser evitados caso todos adotassem comportamentos mais seguros em ruas e estradas. Para isso, a Prefeitura de Cambé está lançando a campanha do Maio Amarelo 2023 com o tema “No Trânsito, Escolho a Vida”, para conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a importância na prevenção de acidentes.

A campanha deste ano é uma convocação para que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres assumam um compromisso de valorização com a vida, entendendo que todos têm responsabilidade por um trânsito melhor, adotando comportamento seguro nas vias públicas e respeitando as leis.

Com isso, além de ações que serão feitas pelo Departamento Municipal de Trânsito junto com Secretarias, o próprio departamento faz uma série de recomendações para prevenção como sempre utilizar capacete em motocicletas e bicicletas, usar cinto de segurança, obedecer as regras de trânsito, evitar distrações como uso de telefones celulares, respeitar os limites de velocidade da via, sinalizar manobras e sempre verificar os retrovisores previamente, não misturar bebida e direção, entre outros pontos.

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Fausto Anami, destacou a relevância da campanha, com ações mundiais para redução nos acidentes de trânsito. “O Maio Amarelo é muito importante porque vemos que, de fato, dá mais consciência para muitos motoristas e pedestres, e ajuda a trazer mais efetividade nas estratégias utilizadas pelo poder público como instalação de radares e sinalizações viárias, contribuindo na redução do volume de acidentes e infrações”, disse