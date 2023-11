Acidente na Rotatória da Av. Inglaterra deixa Nelson Luiz Cardozo Tiba Ferido e Motorista Foge

Nelson Luiz Cardozo Tiba foi vítima de um incidente no rotatória da Av. Inglaterra com Belho Horizonte, quando foi fechado por uma carreta, resultando em ferimentos. Felizmente, Tiba caiu no canteiro próximo à rotatória, mas teve de ser levado à Santa Casa de Cambé devido às dores no tornozelo.

O episódio, testemunhado por terceiros, ganhou gravidade devido à atitude do motorista da carreta que, mesmo ciente do acidente, não parou para prestar assistência. As testemunhas tomaram nota da placa do veículo e repassaram as informações à Polícia Militar, que já identificou o proprietário da carreta por meio do número da placa.

A polícia segue com as investigações para esclarecer os detalhes do incidente, buscando o responsável pela carreta e analisando as circunstâncias que levaram ao acidente que deixou Tiba ferido. O não cumprimento da obrigação legal de prestar socorro por parte do motorista em questão acrescenta gravidade ao ocorrido, e as autoridades estão em busca de medidas apropriadas para lidar com a situação.