Suspeito de Furto Qualificado Capturado no Centro de Cambé

Quinta-Feira, 23 de novembro, um caso de furto qualificado registrado no Jardim Santo Amaro, em Cambé, teve um desfecho decisivo com a prisão de um suspeito na Avenida Inglaterra, no centro da cidade. As informações foram fornecidas pela Polícia Militar do Paraná, através da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), sob a jurisdição do 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM).

O incidente teve início por volta das 11h30, quando um indivíduo com vestimentas correspondentes à descrição do autor do furto – bermuda cinza, tênis azul e camiseta amarela – foi abordado por uma equipe policial em patrulhamento no centro de Cambé.

Após a abordagem, o suspeito, identificado como Cláudio, confessou sua participação no furto qualificado ocorrido no Jardim Santo Amaro. Ele detalhou ter arrombado o telhado de uma residência na área mencionada, levando consigo uma quantia em dinheiro que não foi especificada completamente, mas estimada em mil reais, junto com valores menores.

Cláudio admitiu ter utilizado parte do dinheiro para saldar uma dívida relacionada a substâncias ilícitas, restando apenas seiscentos reais, que foram encontrados em sua posse durante a abordagem policial.

O suspeito foi detido imediatamente pelas autoridades e encaminhado para os procedimentos legais na Delegacia de Cambé. Como resultado da intervenção eficaz da polícia, foi possível recuperar a quantia de seiscentos reais, parte do montante originalmente subtraído.

A prisão de Cláudio demonstra a resposta rápida e efetiva da Polícia Militar do Paraná na investigação e solução de crimes, reafirmando o compromisso contínuo em manter a segurança e a ordem pública em nossa comunidade.