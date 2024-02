Acidente na PR 445 em Cambé Deixa Idoso Ferido

0:00

Cambé, 14 de fevereiro de 2024 – Um acidente do tipo abalroamento longitudinal ocorreu na tarde desta quarta-feira na Rodovia PR 445, no município de Cambé, deixando um idoso de 74 anos ferido.

O sinistro aconteceu por volta das 12h30, no km 88+300m da rodovia, envolvendo um caminhão VW/5.140, com placa de Rolândia/PR, e um automóvel Toyota Corolla, com placa de Bela Vista do Paraíso/PR. A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRv Londrina), com o local sendo liberado às 15h00 após os procedimentos necessários.

O condutor do caminhão, um homem de 43 anos, não sofreu ferimentos e o teste de etilômetro realizado nele apresentou resultado de 0,00 mg/L, indicando que não houve ingestão de álcool. Já o condutor do Toyota Corolla, um idoso de 74 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.

Segundo informações colhidas no local, o caminhão trafegava no sentido do Trevo da Warta a Cambé quando colidiu longitudinalmente com o automóvel, que seguia na direção contrária. A rodovia, de pista simples e com curva aberta, estava molhada no momento do acidente devido às condições chuvosas.

A Polícia Rodoviária Estadual alerta para a importância de redobrar a atenção ao dirigir sob chuva, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura dos demais veículos para evitar acidentes.

Fonte: PMPR/CPE/BPRv/2ªCIA/PRv Londrina