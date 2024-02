Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantojuvenil é celebrado neste Dia 15 de fevereiro

0:00

ONG Viver destaca a importância da Conscientização e Apoio para Crianças e Adolescentes em Tratamento

No dia 15 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantojuvenil. Diante dessa data significativa, a ONG Viver – que promove acolhimento a crianças e adolescentes com câncer há mais de 22 anos – destaca a importância de promover informações sobre a doença, seus principais sinais e sintomas e sobre estar atento a eles.

Para isso, a instituição mantém de forma permanente a campanha “Estar Atento faz a Diferença”, criada exatamente com esses objetivos. “O diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil aumenta muito as chances de cura, que podem chegar a 80%. Mas para que ele aconteça, é fundamental que pais, mães e responsáveis pelas crianças conheçam e estejam atentos aos principais sinais e sintomas da doença. Nós da Viver conhecemos de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias durante o tratamento do câncer, e sabemos o quanto esse processo pode se tornar mais leve com o diagnóstico precoce”, comenta Paulo Bortone, presidente da Viver.

Conheça os sintomas mais comuns do câncer infantojuvenil: Palidez inexplicada, dores nas juntas e ossos com ou sem inchaços, perda de peso, caroço ou caroços em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, reflexo esbranquiçado no olho , principalmente quando há incidência de luz, manchas roxas em qualquer parte do corpo ou sangramento sem lesão, vômitos acompanhados de dor de cabeça, tontura frequente, ínguas de crescimento progressivo, diminuição da visão ou perda do equilíbrio, febre prolongada sem identificação da causa, crescimento dos olhos , podendo ter mancha roxa no local.

Outro ponto importante no combate ao câncer infantojuvenil é justamente o trabalho da Viver: promover o acolhimento e bem-estar durante o tratamento. Na instituição, as crianças, adolescentes e famílias encontram gratuitamente diversos serviços, como assistência social, atendimento psicológico, refeições, atendimento nutricional, suplementação alimentar, pernoite, atividades recreativas, artísticas e culturais, medicamentos não ofertados pelo SUS, atendimento odontológico, próteses, órteses e acessórios, além da cesta básica, o leite integral e o vale compras do Brechó do Bem. “Com todos esses serviços e acolhimento, buscamos promover uma maior adesão ao tratamento e fazer com que esse processo seja mais leve para as famílias. Aqui elas encontram todo o suporte para enfrentar esse momento, além de todo o amor e carinho da nossa equipe e dos nossos voluntários”, comenta Paulo

No hotsite https://estouatento.com.br/ a comunidade encontrará informações sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, seus principais sintomas, além de depoimentos de casos reais de assistidos pela Viver e estatísticas sobre a doença.

Papais e mamães: fiquem atentos e conheçam a @ongviver .