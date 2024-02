Colisão Traseira na Rodovia PR 437 Deixa Dois Feridos em Alvorada do Sul

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Alvorada do Sul, PR – Uma colisão traseira envolvendo dois veículos foi registrada na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, na Rodovia PR 437, próximo ao km 049+100 metros, no município de Alvorada do Sul. O acidente, atendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ocorreu às 20:57 e deixou dois condutores feridos.

De acordo com a PRE, os veículos, um GM/S10, com placa de Alvorada do Sul/PR, e um Ford Fiesta, com placa de Londrina/PR, trafegavam pela rodovia estadual no sentido de Primeiro de Maio para Alvorada do Sul. Por razões ainda sob investigação, o GM/S10 colidiu na traseira do Ford Fiesta.

O condutor do GM/S10, identificado como J.M.A.S., de 22 anos, e o condutor do Ford Fiesta, J.P.B., de 36 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital de Alvorada do Sul. Ambos os veículos foram liberados no local do acidente.

Os testes de etilômetro não foram realizados devido à necessidade de atendimento hospitalar imediato dos envolvidos. A Polícia Rodoviária Estadual está investigando as circunstâncias que levaram à colisão traseira para determinar as causas e responsabilidades.

Este incidente serve como um lembrete para os motoristas sobre a importância da atenção e do respeito às normas de trânsito, especialmente em rodovias. A PRE reforça o apelo por maior cautela ao dirigir, principalmente em trechos com histórico de acidentes.

A situação no local do acidente foi rapidamente controlada pelas autoridades competentes, garantindo a segurança viária e a fluidez do tráfego. As identidades completas dos envolvidos foram preservadas em conformidade com as normas de privacidade.

A Polícia Rodoviária Estadual de Londrina, responsável pelo atendimento do sinistro, continuará com as investigações para esclarecer completamente os fatos e tomar as medidas cabíveis.

Para mais informações, siga as atualizações e orientações das autoridades locais e estaduais de trânsito.