Homicídio em Cambé Após Discussão Entre Amigos: Suspeito Preso em Londrina

11 de Fevereiro de 2024, Cambé – Um trágico incidente abalou o Jardim Silvino em Cambé na noite de domingo, quando uma discussão entre amigos terminou em homicídio. A vítima, identificada como Paulo Sérgio da Silva, 40 anos, foi morta após uma altercação com Milton Moreira, um amigo de longa data.

O conflito teve início em um bar local, onde, segundo relatos, após uma briga, Moreira retornou a sua residência, armou-se e procurou Silva, culminando em disparos fatais. O episódio chocante aconteceu na Rua Mateus Lemes, esquina com a Rua Presidente Wenceslau Braz, no Jardim Silvino.

Prisão do Suspeito

A prisão de Milton Moreira ocorreu em Londrina, na noite do mesmo dia, às 21h10, após diligências da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da Polícia Militar. Informações do COPOM indicavam que Moreira havia sido visto exibindo uma arma de fogo em via pública. Localizado em sua residência no Jardim Columbia D, na Rua Rodolfo Preto, o suspeito foi abordado pela polícia, que encontrou duas armas de fogo no veículo, além de uma espada katana e um canivete.

Moreira confessou os disparos contra Silva, detalhando uma história de agressões mútuas que precederam o crime. Apesar de inicialmente ter saído para beber com a vítima e outros amigos, a noite degenerou em violência, com Moreira alegando legítima defesa após ser atacado por Silva.

Resposta das Autoridades

Após a prisão, Moreira foi encaminhado à Central Regional de Flagrantes de Londrina, onde as devidas providências legais estão sendo tomadas. Além do suspeito, foram apreendidas duas armas de fogo, uma espada katana, um canivete e o veículo utilizado por Moreira.