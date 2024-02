Discussão em Churrasco em Cambé Escala para Violência: Polícia Investiga Esfaqueamento

0:00

Uma noite que deveria ser de celebração terminou em violência na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, em Cambé. Uma discussão em um churrasco entre vizinhos, na madrugada deste domingo, resultou em um homem de 26 anos, identificado como A.S.M.C., sendo ferido por arma branca.

Os eventos se desenrolaram por volta das 01:52, quando uma discussão acalorada saiu de controle, levando a uma luta corporal na rua. Segundo relatos da solicitante à polícia, um dos envolvidos armou-se com uma faca e esfaqueou o jovem. O agressor, porém, fugiu do local antes da chegada das autoridades.

A equipe policial, após ser acionada, realizou patrulhamentos nas imediações e conseguiu localizar o indivíduo e sua esposa. A esposa do suspeito relatou que ambos participavam de um churrasco na casa de vizinhos quando desentendimentos pessoais, exacerbados pelo consumo de álcool, levaram a uma escalada de ânimos. Ela não soube identificar claramente o autor do ataque.

A vítima recebeu os primeiros socorros pelo SIATE e foi encaminhada à Santa Casa de Cambé com ferimentos moderados.

A Polícia de Cambé está investigando o caso, buscando esclarecer as motivações por trás do crime e identificar todos os envolvidos na disputa que levou ao esfaqueamento.