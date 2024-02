0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na madrugada deste domingo, um grave acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na rodovia PR-445, próximo ao Jardim Santo Amaro, em Cambé. O sinistro, ocorrido às 03:51, resultou em ferimentos graves para a condutora da motocicleta.

A vítima, identificada como I.C.D.C., uma mulher de 47 anos, pilotava uma Honda Biz 110I de cor branca e, de acordo com relatos preliminares, estava trafegando na contramão da via no momento da colisão. O automóvel envolvido, um Peugeot 308 Allure também branco, era conduzido por um motorista que, até o momento, não teve sua identidade revelada.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à motociclista no local do acidente. Posteriormente, ela foi encaminhada a um hospital da região com ferimentos considerados graves. As condições de saúde atual da vítima não foram divulgadas.