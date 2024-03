Acordo Histórico no Jardim Londriville em Cambé: Moradores Terão Posse de Terrenos

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Após 27 anos de disputas judiciais, os moradores do Jardim Londriville, um loteamento em Cambé, Paraná, originado de uma invasão em 1997, chegaram a um acordo histórico. A Prefeitura Municipal de Cambé indenizará o proprietário do terreno, e os moradores terão a posse garantida das propriedades.

Este acordo representa uma vitória significativa tanto para o dono do terreno quanto para os residentes, que agora podem ter a titularidade de suas propriedades. A Dra. Luciene Oliveira Bizzotto Zanetti, juíza envolvida no processo, destacou a importância deste consenso para a dignidade dos moradores e para a justiça do proprietário do terreno.

A regularização do terreno permitirá que o município implemente políticas públicas e receba investimentos para melhorar a infraestrutura do bairro, tornando-o mais seguro e habitável. Além disso, a juíza fez um apelo aos moradores para que não comercializem as áreas, a fim de facilitar a transmissão dos títulos de propriedade pela prefeitura.

Este acordo é um marco para a comunidade do Jardim Londriville, agora chamado CambeVille, e demonstra o poder do consenso e da colaboração na resolução de conflitos fundiários. A notícia é uma celebração para todos os envolvidos, garantindo direitos e promovendo a justiça social.