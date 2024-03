Cambé Já Sente os Efeitos da Onda de Calor que Atinge o Brasil

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Cambé, localizada no norte do Paraná, começa a sentir os efeitos da onda de calor que atualmente afeta grande parte do Brasil. De acordo com previsões meteorológicas, as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país são as mais impactadas, com destaque para as áreas do Centro-Oeste e Sudeste, onde as temperaturas devem ficar 5 graus acima do normal.

Diante desta situação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, indicando um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional”. Este tipo de alerta é acionado quando há grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, representando riscos significativos para a integridade física e até mesmo para a vida humana.

Os moradores de Cambé e regiões afetadas são aconselhados a tomar medidas preventivas para minimizar os efeitos do calor intenso, como manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico, e buscar ambientes climatizados sempre que possível.

A onda de calor deve persistir nos próximos dias, e as autoridades locais estão monitorando a situação de perto para fornecer orientações e assistência conforme necessário. A população deve ficar atenta aos avisos e recomendações das autoridades de saúde e meteorológicas para garantir sua segurança e bem-estar durante este período desafiador.