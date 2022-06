Após dois anos, Festa do Padroeiro de Cambé volta a ser realizada durante todo o mês de junho

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Paróquia Santo Antônio, realiza as festividades em homenagem ao Santo padroeiro do município. Durante todo o mês de junho a cidade vai sediar diversos encontros culturais e religiosos, assim como quermesse festiva. A abertura oficial será no sábado (04/06) a partir das 20 horas. A Festa do Padroeiro é um dos eventos mais tradicionais de Cambé, toda a programação será no Centro de Eventos, na Rua Espanha 289, região central da cidade.

A quermesse contará com comidas tradicionais, além de diversas apresentações musicais e será nesse mesmo horário no domingo (05/06) e nos dias 11, 12, 13 e 16 de junho.

Na segunda-feira (13/06), além da quermesse, será servido o tradicional bolo de Santo Antônio, em que alguns sortudos podem encontrar a medalha da sorte para quem quer casar, como se diz na tradição popular, já que Santo Antônio é o santo casamenteiro. No mesmo dia, na hora do almoço, haverá venda de assados.

Durante o mês festivo será promovido ainda um show de prêmios, no dia 19 a partir das 14 horas, e no dia 26 será servido churrasco no almoço com leilão de gado.

Como contrapartida da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura programou shows musicais com Lucas Lima, Rodrigo Munhoz, Renan Rodrigues & Fernandes, João Vitor & Samuel, Matheus Felix, Ariosi e Banda, Alex & Evandro e Edu & Eduardo, durante a quermesse no Centro de Eventos.

Esses eventos são realizados pela primeira vez após dois anos de distanciamento social, devido a pandemia da Covid-19.

A secretária de Cultura, Estela Camata, reforça a importância das festividades em homenagem ao padroeiro de Cambé. “É importante por ser uma festa tradicional da cidade e mais antiga até mesmo que a emancipação do município. Uma forma de cultivar a memória e a cultura tradicional das famílias de nossos munícipes. A festa faz parte do calendário festivo do Município e da Secretaria de Cultura”, destaca.

O prefeito Conrado Scheller destaca o significado da festa para os cambeenses. “A Festa do Padroeiro é uma das mais tradicionais do interior do Paraná. A nossa população aguarda o ano todo por esse momento. Ficamos impossibilitados de realizar por dois anos por causa da pandemia e estamos voltando a ter essa confraternização novamente, o que nos deixa muito feliz”, afirma Scheller.