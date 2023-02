A equipe policial da 2ª CIA BPRV realizava uma operação programada de fiscalização em frente ao Posto Rolândia, na noite desta quarta-feira (01/02), quando visualizou um veículo HYUNDAI/HB20 de cor branco em alta velocidade. Quando deu ordem de parada, o veículo empreendeu fuga.

A equipe policial iniciou um acompanhamento tático e, após perder o contato visual com o veículo que continuava em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando a vida de terceiros em risco, encontrou-o envolvido em um acidente na rodovia BR-369 km 162, na altura do Bratislava em Cambé. O carro estava sob o viaduto.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a fuga, o HB20 acabou se envolvendo em um acidente com um CORSA e uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN, onde deixou pelo menos três pessoas feridas.

Não foi possível localizar o condutor, que se evadiu, mas no interior do veículo foi encontrada uma grande quantidade de droga, cerca de 325 tabletes de maconha pesando 244 kg.

As vítimas do acidente foram socorridas com vida e encaminhadas pelos Socorristas do Samu e do Siate para a Santa Casa de Cambé.

O material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos adequados.