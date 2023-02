A Prefeitura de Cambé e a Copel (Companhia Paranaense de Energia) estão fazendo a retirada de cabos e fios de internet e telefonia que estão desligados ou irregulares na região do Santo Amaro. Todas as empresas de telefonia que atuam na cidade foram notificadas no final do ano passado, mas apenas algumas fizeram a retirada. Segundo Manoel Cicero dos Santos, secretário de Obras, o Jardim Santo Amaro é um dos bairros com a situação mais crítica por conta da quantidade de fios inativos e que estão pendurados nos postes.

O secretário destaca que foi feita uma reunião com representantes das 10 empresas de telefonia que atuam no município em agosto de 2022 para discutir o assunto. Na data, ficou definido que as empresas fariam a retirada dos fios de alguma região da cidade, que, posteriormente, foi decidido que seria no Jardim Santo Amaro. Segundo ele, a notificação foi entregue no final do ano passado, mas poucas empresas cumpriram o acordo.

“Então nós estamos fazendo essa retirada, principalmente dos fios inativos, irregulares e que estão caídos, mas durante o trabalho alguns fios que estão ativos também podem ser cortados”, explica dos Santos. Segundo ele, essa é uma forma de motivar as empresas a fazerem a retirada, já que quando os consumidores perceberem que estão com o serviço indisponível, eles vão cobrar as empresas. A ação começou pela Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, mas segue para diversas outras vias nos próximos dias, como a Avenida José Afonso dos Santos e a Rua Frei Caneca.

De acordo com Manoel Cicero dos Santos, mais de 80% dos fios nos postes estão desligados. “O que a gente quer é que as empresas façam a retirada do fio quando um cliente pede o desligamento do serviço, tanto de telefonia quanto de internet”, ressalta. Além disso, durante a reunião, também ficou acordado que as empresas fariam a identificação dos fios, mas de acordo com o secretário, apenas algumas colocaram o nome. “Algumas identificaram com um intervalo de espaço muito grande do que estabelecemos, que foi entre um poste e outro, ou seja, de 28 a 30 metros”, explica.

O secretário de Obras destacou que, após a conclusão da ação no Jardim Santo Amaro, a pasta, junto ao Departamento de Posturas, vai reavaliar a situação e poderá começar a autuar as empresas que não cumprirem o acordo.

Ele afirma que toda a cidade está em uma situação complicada, mas não é algo específico de Cambé. Nos próximos meses, a prioridade vai ser a retirada dos fios nas regiões do Ana Rosa, Novo Bandeirantes e Centro. “Além da poluição visual, os fios também são perigosos, já que motoqueiros ou pedestres podem se enroscar e caminhões podem derrubar postes se passarem em uma via que tem aqueles cabos pendurados”, finaliza.