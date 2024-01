0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Rolândia, 30 de Janeiro de 2024 – Uma operação bem-sucedida da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PMPR), realizada na noite de terça-feira (30/01/2024), resultou na apreensão de um grande carregamento de mercadorias contrabandeadas. A ação ocorreu na PR 986, km 09, próximo ao posto de Rolândia, e durou aproximadamente quatro horas, começando às 20h10 e terminando à meia-noite e vinte.

Durante a operação, os policiais abordaram um veículo GM Corsa Wind, com placas G***. Ao inspecionar o carro, encontraram uma carga significativa de produtos ilegais: 100 galões de azeite e seis caixas de vinho, cada uma contendo quatro garrafas. O condutor do veículo, identificado apenas como A.B., declarou que havia adquirido as mercadorias em Foz do Iguaçu e pretendia transportá-las até a cidade de São Paulo.

Após a descoberta, as autoridades realizaram a apreensão das mercadorias e do veículo. Seguindo orientações da Delegacia da Polícia Federal de Londrina, o condutor e os itens apreendidos foram encaminhados para o pátio da Receita Federal em Londrina. O motorista foi detido e levado para prestar depoimento na Delegacia da Polícia Federal de Londrina.

Esta ação reflete o comprometimento contínuo das forças de segurança do Paraná no combate ao contrabando, uma prática ilegal que prejudica a economia local e coloca em risco a saúde pública. A apreensão de produtos contrabandeados é um golpe significativo contra as redes de comércio ilegal que operam na região.

A Polícia Rodoviária Estadual reafirma seu compromisso com a segurança e a ordem pública, destacando a importância da colaboração e da vigilância da comunidade para prevenir e denunciar atividades ilícitas.