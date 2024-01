0:00

O mais recente Informe Semanal da Dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), trouxe dados alarmantes que afetam diretamente a comunidade de Cambé. Conforme o relatório, o Paraná registrou 5.144 novos casos de dengue e três óbitos relacionados à doença. Desde o início do período sazonal 2023/2024, em julho do ano passado, o estado acumula 21.837 casos confirmados e seis óbitos.

Cambé, integrante dos 399 municípios do Paraná, enfrenta desafios significativos nesta luta. A cidade, que faz parte dos 245 municípios com casos autóctones, ou seja, onde a doença é contraída localmente, encontra-se em alerta. As autoridades locais estão intensificando as ações de prevenção e controle, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Sesa.

O informe da Sesa também revela que o estado possui 77.750 notificações, com 17.352 casos ainda sob investigação e 34.309 descartados. A situação é preocupante, sobretudo considerando que as mortes reportadas no último informe ocorreram em indivíduos entre 42 e 58 anos, sem comorbidades.

Além da dengue, o Paraná enfrenta casos de chikungunya, com 12 novos casos confirmados, totalizando 59 no estado. Em Apucarana, a cidade com maior número de casos confirmados, medidas adicionais, incluindo a aplicação de fumacê, estão sendo tomadas.

A preocupação se estende ao Litoral do Paraná, especialmente após as recentes chuvas intensas. Equipes do Governo do Estado, em colaboração com a Sesa e outras secretarias, estão realizando ações de conscientização e combate à dengue em sete municípios litorâneos.

Para Cambé, a mensagem é clara: é essencial que a comunidade se envolva ativamente na prevenção e combate à dengue. Ações simples como eliminar água parada, manter quintais limpos e usar repelente podem fazer uma grande diferença. As autoridades de saúde de Cambé reforçam a importância da vigilância contínua e da participação comunitária para controlar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A situação exige uma resposta rápida e efetiva.