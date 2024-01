0:00

Um grave engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na Rodovia Melo Peixoto, em Cambé, no final da tarde de hoje terça-feira (30/01), causando interdição da via e desvio do fluxo para a marginal. O acidente ocorreu às 18h51 e resultou em duas vítimas, que foram prontamente encaminhadas para a Santa Casa de Cambé.

Entre as vítimas está L.F.S.P., uma mulher de 42 anos, que sofreu ferimentos moderados. A outra vítima, cujo nome não foi divulgado, também foi levada ao mesmo hospital. As equipes de emergência atenderam rapidamente ao chamado, prestando os primeiros socorros e garantindo o encaminhamento adequado das vítimas.

Os motoristas do caminhão e dos outros dois veículos envolvidos no engavetamento não sofreram ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal e os serviços de emergência estiveram no local para organizar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.

O tráfego na Rodovia Melo Peixoto ficou interditado por algumas horas, causando lentidão na região