0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Agência do Trabalhador de Cambé anuncia uma variedade de vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversos setores.

O endereço da Agência do Trabalhador de Cambé é Av. Inglaterra, 774, no Centro de Cambé, Paraná. O telefone para contato é (43) 3174-0443. Este número também está disponível para atendimento via WhatsApp.

Setor Administrativo e Contábil

Auxiliar Administrativo Bilíngue: Exige inglês fluente devido ao contato com clientes internacionais.

Assistente de Controladoria: Necessário conhecimento em SAP, graduação em Ciências Contábeis ou Administração.

Auxiliar de Compras: Experiência comprovada, desejável curso técnico em Logística.

Auxiliar de Departamento Pessoal: Experiência em RH, graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, conhecimento em Excel, SAP e TOTVS(ERP).

Setor Operacional e Técnico

Ajustador Mecânico: Experiência com ajustes em direção hidráulica de automóveis.

Almoxarife: Experiência na função, ensino médio completo, veículo próprio.

Auxiliar de Mecânica Diesel: Para concessionária de caminhões, não exige experiência.

Borracheiro: Experiência na área, não especifica escolaridade.

Setor de Serviços e Vendas

Atendente Balconista: Para comércio de tintas, não exige experiência, necessário CNH B.

Auxiliar de Pizzaiolo: Auxiliar no preparo de massas e montagem de pizzas, horário das 17:00 às 23:00.

Vendedor Interno: Experiência em vendas, ensino médio completo, para comércio de peças de diesel.

Outras Oportunidades

Eletricista de Instalações: Exige certificado de cursos específicos, CNH A/B, experiência comprovada.

Inspetor Agrícola: Não exige experiência, ensino médio completo, CNH B, disponibilidade para viagens.

Mecânico de Automóvel: Experiência comprovada, para centro automotivo.

Montador Auxiliar: Auxiliar na montagem e manutenção de estruturas e equipamentos industriais.

Motorista de Caminhão Truck: Exige experiência em caminhão truck, CNH D, disponível para viagens.

As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Agência do Trabalhador de Cambé.

O endereço da Agência do Trabalhador de Cambé é Av. Inglaterra, 774, no Centro de Cambé, Paraná. O telefone para contato é (43) 3174-0443. Este número também está disponível para atendimento via WhatsApp,