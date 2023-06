Apreensão de Drogas e Arma de Fogo em Residência de Cambé

Data: 22 de junho de 2023

No bairro Parque Residencial Manela, em Cambé, uma ação da Polícia Militar, resultou na apreensão de drogas e uma arma de fogo em uma residência. A denúncia indicava que o local estaria sendo utilizado como um armazém para o armazenamento de entorpecentes.

Após receberem as informações, a equipe da 11º Cia Independente da Polícia Militar de Cambé entrou em contato com a moradora da residência, que prontamente os atendeu. Ela foi informada sobre a denúncia e afirmou que qualquer substância entorpecente seria de responsabilidade de seu marido. Com a permissão da moradora, os policiais adentraram a residência.

Durante as buscas no quintal, a moradora foi novamente questionada e acabou confessando que havia drogas no armário da cozinha. A veracidade de sua declaração foi confirmada quando foram encontradas 278 porções de substância semelhante à cocaína, 74 porções de maconha, 7 tabletes grandes de maconha, 4 porções grandes de cocaína e uma porção grande de crack. Além disso, uma arma de fogo de calibre 20 também foi localizada.

A moradora alegou novamente que as drogas e a arma pertenciam ao seu companheiro, que estava trabalhando no momento. Os policiais deram a oportunidade para a mulher ligar para seu companheiro, que prontamente compareceu à residência onde ocorreu a apreensão. Ele confirmou ser o responsável pelo armazenamento das drogas. Diante dessa situação, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à delegacia de polícia de Cambé.

Esse episódio destaca a importância do trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas de fogo. A ação resultou na retirada de uma quantidade significativa de entorpecentes de circulação, contribuindo para a segurança da comunidade. A Polícia Judiciária irá prosseguir com as investigações sobre o caso, visando a responsabilização dos envolvidos de acordo com a legislação vigente.