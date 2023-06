MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2023

Quem irá pagar a conta da reforma tributária? (CONSUMIDOR a,b,c, d, e…)

Com a forte retomada do assunto, ‘por este velho governo que já conhecemos’, tenta-se aproveitar o que era viável da PEC 110 e da PEC 45 (Valor)

Folha de Londrina

O ESTADO DE S.PAULO

Petrobras pode ter nova termoelétrica em Itaboraí

Tarcísio quer separar parte da arrecadação de SP

Estados pressionam para manter incentivos locais

Relator propõe 3 alíquotas e a devolução de impostos

Meta contínua para a inflação está em estudo pelo CMN

Dengue: vacina disponível

Governo concederá Mata Atlântica, em troca de proteção

Brasil na lanterna

O vexame do Senado

A inútil guerra de Lula contra o BC – “A conta chega”

Celso Ming: O arcabouço e a dívida pública

Operadoras de internet e big techs têm queda de braço por excesso de tráfego

O GLOBO

Varejistas fecham quase 150 lojas em 1 ano

Analistas mantêm aposta de redução dos juros no 2° semestre

CPI da Americanas deve ouvir Sergio Rial

Presidente interino de fundo de pensão da Petrobras renuncia

BNDES quer voltar a financiar a Petrobras, seu maior cliente

Governadores querem R$ 75 bi da União em fundo

Reforma tributária prevê transição de 8 anos

Petrolíferas que se afastam do petróleo são exemplo para o setor

Câmara tem de restaurar texto do arcabouço fiscal

Rogério Furkim Werneck: Tesouro desguarnecido

Vacina da dengue chega a clínicas privadas já na próxima semana

Mais de 200 afegãos esperam acolhimento em Guarulhos

FOLHA DE S.PAULO

Analistas mantêm apostas para corte do juro em agosto, apesar do Copom

Benefícios fiscais do ICMS ultrapassam R$ 200 bilhões

Brasil pode criar até 1,5 milhão de vagas formais em 2023, afirmam economistas

Restrição pode tirar 60% dos passageiros do Santos Dumont

Empresa que adere ao Refis termina com menos empregos

Reforma tributária prevê implementação do IVA a partir de 2026

Plano Safra terá mais de R$ 400 bi, afirma ministro

Câmara deixará MP do Desenrola Brasil caducar e vai tratar do tema em projeto de lei

Passageiros de submarino morrem em implosão

Indígenas denunciam danos de extração de gás

VALOR ECONÔMICO

Reforma prevê três alíquotas de IVA e transição de oito anos

Um dos pontos de impasse na proposta apresentada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é o valor do fundo que será criado para substituir os incentivos concedidos pelos Estados

“Outro Brasil” Agro faz produtividade do país avançar no 1º trimestre

A métrica que considera as horas efetivamente trabalhadas subiu 1,3% entre janeiro e março deste ano em relação a igual período de 2022. Agropecuária faz produtividade voltar a crescer no 1º tri. Expansão de 1,3% sobre igual período de 2022 é a primeira desde 2021; país segue abaixo do nível pré-pandemia, mostra FGV Ibre

Destroços do Titan apontam para implosão

Parte da tampa traseira e do equipamento de pouso do submarino foram encontrados no leito do mar perto do local onde está o navio Titanic; não há sobreviventes segundo a Guarda Costeira dos EUA. Fato de sonares usados nas buscas não terem detectado barulho de implosão indica que ela deve ter ocorrido antes do início das operações

Inadimplente busca crédito para pagar dívidas vencidas

Pessoas com financiamento em atraso apelam para modalidades como cartão e cheque especial e correspondem a 43% da população adulta

PEC da reforma tributária prevê três alíquotas para o IVA e dois fundos

Governadores reivindicam aporte anual de R$ 75 bilhões para fundo de compensação por perda de arrecadação com ICMS; Fazenda propõe R$ 40 bilhões

Banco Mundial e FMI anunciam novas medidas para enfrentar crises

Os dois anúncios foram feitos em um encontro em Paris de cerca de 40 líderes mundiais – incluindo uma dezena da África, e o premiê da China, Li Qiang. Objetivo é dar impulso a uma nova agenda financeira global

Banrisul desembolsou R$ 8,6 bi no atual ciclo

Montante é quase 76% maior que o da temporada anterior e R$ 1,6 bilhão acima da meta estabelecida no início do ciclo

Tom duro do comunicado derruba a bolsa

Banco Central frustra agentes financeiros com sinal conservador e gera reprecificação nos juros de curto prazo e nas ações; dólar fecha perto da estabilidade

Banco da Inglaterra eleva juros para 5%

Dos 9 membros de seu comitê de política monetária, sete votaram a favor da alta de 0,50 ponto diante de uma inflação persistente, a maior entre os sete países mais ricos do globo

Onde está a nova ameaça financeira, segundo o Tesouro dos EUA

Autoridades supervisoras vêm ficando receosas com os riscos decorrentes das plataformas de processamento e armazenamento de dados, dominadas por um punhado de grandes empresas

Jornal independente

GAZETA DO POVO

“Acusação contra Bolsonaro politiza TSE e pode facilitar cassações futuras, dizem juristas”

“Para incriminar Bolsonaro, acharam só cartão de vacina e reunião com embaixador”

“A única qualificação de Zanin é ter sido indicado por Lula. E no Brasil distorcido de hoje, isso basta”

“Zé Trovão, sem tornozeleira e com liberdade para falar, conta tudo; veja vídeo”. Manifestações não vão mudar decisão do TSE, diz deputado Zé Trovão. É ideológico partidário o Sistema judiciário não segue a constituição

Alckmin diz que manutenção da Selic tem impacto fiscal de R$ 190 bilhões

STF Cúmplice: Toffoli diz que pedirá vista e julgamento sobre juiz de garantias será suspenso

Lira ouve governadores e marca discussão da reforma tributária para primeira semana de julho

Ex-chefe do GSI de Lula diz que relatórios da Abin sobre 8/1 foram alterados porque continham erro

Arrecadação federal dispara em abril e maio e bate recorde no acumulado do ano

PL diz que ação contra Bolsonaro é para “calar” o voto de metade dos brasileiros

“Missão dada é missão cumprida” Ministro do TSE. Relator apresenta ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

