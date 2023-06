Vereadores solicitam participação no Comitê de Apoio sobre segurança nas escolas

A Câmara de Vereadores de Cambé está participando diretamente da mobilização que o Município vem fazendo em relação aos fatos ocorridos no Colégio Estadual Helena Kolody na última segunda-feira (19/06). A Prefeitura de Cambé, com o intuito de proporcionar suporte integral às vítimas e comunidade escolar, anunciou a criação do Comitê de Apoio, que é formado por profissionais das secretarias de Educação, Assistência Social, Comunicação, Saúde e Governo, além de representantes do governo do Estado e também do Ministério da Educação.

E os membros da Comissão de Participação Popular, Trabalho, Habilitação, Acessibilidade, Segurança, Legislação Social e Serviço Público, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos (CPP) da Câmara de Vereadores solicitou ao prefeito Conrado Scheller, a participação no Comitê de Apoio.

Na tarde desta quarta-feira (21/06), a CPP se reuniu e protocolou o pedido para encaminhar diretamente ao prefeito. A CPP é formada pelos vereadores Jota Mattos (Presidente), Lucas Mil Grau (Relator) e Odair Paviani (Membro). O vereador Galego representou o presidente da Câmara, Tokinho, que está em viagem.

“Temos ouvido os relatos dos pais de alunos pedindo providências, questionando o que os vereadores estão fazendo para colaborar com a melhoria da segurança nas escolas. Já tivemos muitas reuniões nas escolas, com a Polícia Militar, com a participação do prefeito e de diretores de colégios, além de professores, para buscar soluções”, afirmou o vereador Odair Paviani, lembrando que a Câmara está diretamente ligada às ações que o Poder Executivo vem articulando para evitar qualquer outro tipo de situação semelhante nas escolas de Cambé.

Cambé passa por um momento de luto e dor, e a Câmara de Vereadores reitera seu apoio incondicional às vítimas, professores, alunos e suas famílias. As ações iniciais do comitê serão voltadas para prestar solidariedade, amparo emocional e apoio psicológico aos familiares das vítimas, aos professores e aos alunos.