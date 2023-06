ACIC Cambé e Ponto de Atendimento ao Empreendedor Cambé disponibilizam treinamento gratuito para aumento de vendas no Dia dos Pais

O segundo domingo de agosto é a data reservada no Brasil para homenagear os pais. Neste ano, a celebração ocorrerá no dia 13 de agosto e os empresários com loja física e/ou on-line buscam aumentar o estoque e se preparam para um aumento nas vendas!

Pensando em tudo isso, a Associação Comercial e Empresarial de Cambé-ACIC, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor Cambé-sigla que integra o Sebrae/PR- disponibilizam um treinamento gratuito às empresas que estão em busca de ações, conteúdo e estratégias aplicáveis para realmente aumentar o faturamento nesta data comemorativa, a capacitação é a Jornada “Dia dos Pais” via WhatsApp.

“Esse treinamento on-line será entregue via WhatsApp para os empresários associados ACIC Cambé. Ele é um conteúdo repleto de técnicas e informações relevantes sobre marketing. E o melhor que, o material do curso ficará disponibilizado no WhatsApp e o próprio aluno escolhe o momento do dia para assisti-lo. Você e sua equipe poderão ter acesso à muitas estratégias de vendas.Muita praticidade”, comenta a gerente da ACIC, Priscila Moreno.

A dica da Coluna Bela Manchete pessoal é: se inscreva neste curso, adquira cada vez mais conhecimento e não deixe pra depois a evolução que sua empresa merece agora! O Dia dos Pais está chegando e sua marca pode vender muito mais!

A Jornada do Dia dos Pais começa já no dia 26 de junho e os participantes seguem recebendo o conteúdo do curso até o dia 11 de julho.

O link para se inscrever está abaixo, porém, lembre-se que para ter acesso ao curso você precisa ser filiado ou se filiar à ACIC Cambé.

LINK PARA SE INSCREVER: https://forms.gle/Uv4SMTpEGwtb5r4m7

DATA: 26/06 ao dia 11/07 📅

MAIS INFORMAÇÕES: (43)3254-5299 OU PELO WHATSAPP OFICIAL (43) 99836-6578.