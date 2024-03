Apreensão de Mercadorias em Rolândia: Grande Operação da Polícia Rodoviária

0:00

Na noite do dia 8 de março de 2024, uma operação realizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através da Companhia de Polícia Especializada (CPE) do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 2ª Companhia, no posto rodoviário de Rolândia, resultou na apreensão de uma grande quantidade de mercadorias provenientes de descaminho.

A operação ocorreu na rodovia PR 986, no quilômetro 09, no município de Rolândia, e teve início às 22h35min, estendendo-se até a 01h30min. Durante a abordagem a um ônibus que fazia o itinerário Foz do Iguaçu para São Paulo, foram encontrados diversos produtos oriundos do Paraguai sem a devida comprovação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam 23 celulares, 4 iPads, 2 Xbox, 10 Fire Stick TVs, 12 Alexa Echo, 1 MacBook e 8 carregadores Apple. A passageira S.M.S., uma mulher de 44 anos, foi identificada como proprietária das mercadorias. Após a contagem e lacração dos itens na presença da infratora, o descaminho foi encaminhado ao pátio da Receita Federal em Londrina.

A equipe fez contato com o delegado da Polícia Federal de plantão, que orientou a qualificação e liberação da infratora no local. A operação é um exemplo do contínuo esforço das autoridades paranaenses no combate ao descaminho e na proteção da economia local.

A apreensão destaca a importância da vigilância nas estradas e reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a legalidade do comércio de mercadorias no estado.