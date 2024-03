0:00

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) intensifica a busca por dois homens foragidos por crimes de estupro de vulnerável em Londrina. As autoridades divulgaram, nesta sexta-feira (8), as fotos dos suspeitos, na esperança de contar com a colaboração da população para localizá-los.

Imagem: Divulgação/PCPR

Um dos foragidos, um homem de 61 anos, está evadido desde outubro de 2023. Além do estupro de vulnerável, ele também responde por coação no curso do processo. Segundo a delegada Kelly Brasil, os crimes foram cometidos entre 2009 e 2014, tendo como vítima uma criança que, na época do início dos abusos, tinha apenas 12 anos. Após a denúncia em 2020, o acusado teria ameaçado a vítima para impedir sua colaboração nas investigações.

O segundo foragido é um idoso de 74 anos, condenado pelo estupro de uma criança de apenas 2 anos, ocorrido em 2011. Ele foi sentenciado a 14 anos de prisão, mas permanece não localizado desde sua condenação definitiva em dezembro de 2023.

A Polícia Civil ressalta a importância da denúncia para combater a violência contra crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 (Polícia Civil), 181 (Disque Denúncia) ou (43) 3325-6593 (equipe de investigação). Em casos de violência em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.

A colaboração da comunidade é essencial para garantir a segurança e proteção dos vulneráveis em nossa sociedade. Caso tenha informações sobre os foragidos ou qualquer outro crime contra crianças e adolescentes, não hesite em denunciar.