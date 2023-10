Assassinato em Cambé: Empresário com Histórico Policial é Morto à Vista de Funcionários

Entrevista tenente Acquarole

Na noite de terça-feira (24), um empresário perdeu a vida, alvejado a tiros, enquanto acompanhava seus funcionários em uma chácara da Bratislava, Cambé.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira, um homicídio tirou a vida de Paulo Henrique Manuel Leite da Silva, de 34 anos, mais conhecido como “Banha.” O empresário, que já possuía um histórico policial, foi morto a tiros na frente de seus funcionários em uma chácara localizada na Bratislava.

Os detalhes do incidente revelam que Paulo Henrique Manuel Leite da Silva estava no local, supervisionando uma obra juntamente com alguns de seus funcionários, quando dois homens, a bordo de um veículo prata, invadiram a propriedade. Um dos invasores estava armado com uma pistola e, de forma impiedosa, tirou a vida do empresário.